ГИБДД готовит изменения для получения водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, однако пока итогового документа нет, но подвижки с его формированием ожидаются в этом году. Об этом на ПМЭФ заявил замначальника ведомства Олег Понарьин.

- Ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются ... Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть, - рассказал Понарьин РИА Новости.

Напомним, ранее kp.ru опубликовал список из восьми штрафов для автолюбителей, которые введут с 2022 года. В частности, штрафовать будут владельцев "автохлама", годами стоящего во дворах. Кроме того, теперь будут караться мойка автомобиля во дворе, большое количество неисправностей автомобиля и прочее.