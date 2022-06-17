Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто17 июня 2022 3:20

ГИБДД готовит изменения для получения водительских прав

Замглавы ГИБДД Понарьин сообщил о подготовке пакета изменений для получения водительских прав
София ГОНЧАРОВА
ГИБДД готовит изменения для получения водительских прав

ГИБДД готовит изменения для получения водительских прав

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, однако пока итогового документа нет, но подвижки с его формированием ожидаются в этом году. Об этом на ПМЭФ заявил замначальника ведомства Олег Понарьин.

- Ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются ... Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть, - рассказал Понарьин РИА Новости.

Напомним, ранее kp.ru опубликовал список из восьми штрафов для автолюбителей, которые введут с 2022 года. В частности, штрафовать будут владельцев "автохлама", годами стоящего во дворах. Кроме того, теперь будут караться мойка автомобиля во дворе, большое количество неисправностей автомобиля и прочее.