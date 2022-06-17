Что произошло в ночь на 17 июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады начали активные переговоры с Германией по вопросу оборудования для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в североамериканской стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя канадского министерства природных ресурсов. Однако пока такого документа на сайте ведомства нет.

Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что не исключает возможность своего визита в Москву. Он отметил, что для этого "нужны предварительные условия". При этом французский лидер подчеркнул "необходимость продолжения диалога с российским лидером".

Американский президент Джо Байден заявил, что принимал решение о введении санкций против России, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, который думает о выборах.

Стратегия Запада изолировать Россию и главу государства Владимира Путина, поводом для которой послужило начало спецоперации на Украине, "не работает", пишет немецкое издание Die Welt. В публикации отмечается, что "Путин не одинок".

В Англии сотни украинских семей остались без крова после того, как прибыли в страну по визам, предусматривающим обеспечение их жильем. Проблемы с жильем возникают как в случае с программой Homes for Ukraine ("Дома для Украины"), так и в случае виз по семейной схеме, несмотря на заверения британского правительства об обратном.

Американская компания Coca-Cola намерена прекратить производство и продажи своей продукции в России, заявили в штаб-квартире производителя напитков. По информации Reuters, компания Coca-Cola HBC AG, в состав которой входят производители и дистрибьюторы Coca-Cola, в настоящее время почти исчерпала запасы продукции на складах.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после инициативы пересадить чиновников на "Лады" поделился воспоминаниями о своей первой машине. По его словам, это были "Жигули" "седьмой" модели, которую ему позднее, когда он стал президентом, предложили приобрести, но цена была уже в три раза дороже.