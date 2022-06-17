Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт утром 17 июня сообщил об обстреле села Гордеевка.

По его словам, огневая точка противника была быстро подавлена.

- Сегодня около 5 часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений, - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Займище из ракетного комплекса "Точка-У". По его словам, там целый день работала оперативно-следственная группа, возбуждено уголовного дело.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.