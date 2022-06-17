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Политика17 июня 2022 4:50

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка

По его словам, огневая точка противника была быстро подавлена
София ГОНЧАРОВА
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка

Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт утром 17 июня сообщил об обстреле села Гордеевка.

По его словам, огневая точка противника была быстро подавлена.

- Сегодня около 5 часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений, - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Займище из ракетного комплекса "Точка-У". По его словам, там целый день работала оперативно-следственная группа, возбуждено уголовного дело.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.