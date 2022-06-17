Песков назвал ситуацию с зерном "последствиями целой серии ошибок" Запада Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что неверно связывать негатив в экономике Запада только со спецоперацией России на Украине.

Представитель Кремля объяснил, что на самом деле это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США.

- Экономисты, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом российской спецоперации неправильно. Это последствия целой серии ошибок мировых лидеров и в Европе, и в США, которые имели место на протяжении последних нескольких лет, - рассказал он в интервью РИА Новости.

Песков также добавил, что именно эти ошибки "привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что Россия не создает никаких препятствий для вывоза зерна из Украины. Также он отмечал, что существует несколько способов вывезти на экспорт украинское зерно, один из которых - через Одессу, черед Бердянск и Мариуполь, а также через соседние с Украиной страны.