Шольц, Макрон и Драги тайно убеждали Зеленского договариваться с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе своего визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 16 июня, за «закрытыми дверями», возможно, убеждали украинского лидера Владимира Зеленского договариваться с Москвой.

Как передает газета Die Welt, будучи в Киеве, лидеры Германии, Франции и Италии выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза, однако «взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным».

Издание также указывает на то, что экономический ущерб, который понесли Германия, Франция и Италия из-за последствий кризиса, становится все сильнее, и их все труднее компенсировать. «Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня», - говорится в статье.

Кроме того, издание полагает, что Макрон, Шольц, Драги приехали в Киев и со своими личными повестками. Так, французский лидер беспокоился об экономических последствиях кризиса, а глава итальянского правительства своим участием во встрече хотел продемонстрировать статус Италии как одного из главных действующих лиц Европейского союза.