В России к августу 2022 года могут закончиться автомобильные краски Фото: Иван МАКЕЕВ

В России к августу 2022 года может возникнуть нехватка красок для ремонта автомобилей. Все дело в том, что ведущие поставщики автокрасок ушли из России, а у остальных пока проблемы с поставками. Об этом пишет Газета.ru.

- Тех складских запасов, которые остались у дилеров и автосервисов, хватит примерно на 2 месяца, - сообщила изданию маркетолог компании Auto3N (занимается поставками запчастей) Марина Белоглядова.

По ее словам, сейчас из РФ ушли три ключевых поставщика - PPG, Basf и AkzoNobel. Последний обеспечивал комплексное оснащение кузовных цехов и учет расхода лакокрасочных материалов, отметила она.

Кроме того, теперь в РФ прекратил поставки бренд "3М" и компания Quickline со всей продуктовой линейкой, сообщил руководитель кузовного сервиса Fit Service Ярослав Кукарин.

Ранее телеканал "360" сообщал, что продажи новых автомобилей в марте 2022 года в России снизились по сравнению с аналогичным периодом годом ранее более чем на 60%. Среди причин - дефицит компонентов и запчастей, ведущей к снижению темпов производства, а также санкции в отношении РФ на фоне спецоперации на Украине. Машин становится все меньше, а ценник на них - все выше.