Олимпийский чемпион Нагорный призвал "точечно" развивать массовый спорт в России Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сейчас в России сложились благоприятные условия для того, чтобы происходило точечное развитие массового спорта. Об этом на ПМЭФ заявил российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный.

- Это замечательное время, чтобы заняться еще более точечным развитием массового спорта в нашей стране ... Сейчас для тех, кто не попал (на Олимпийские игры) или готовятся и у них нет международных стартов, есть уникальная возможность готовиться к тем стартам, которые будут внутри страны либо с содружественными государствами, - рассказал спортсмен телеканалу "360".

Также он выразил уверенность в том, что спорт будет активно развиваться внутри страны. Соревнований уже становится вдвое больше, констатировал Нагорный.

Ранее Life.ru писал, что из-за российской спецоперации на Украине против наших спортсменов ввели беспрецедентные санкции. Атлетов массово отстраняют от участия в международных соревнованиях. При этом против отдельных представителей России решили принять ещё и персональные санкции. Издание составило список тех, кто больше других пострадавших от решений международных спортивных организаций.