Песков рассказал, о чем Путин будет говорить на пленарном заседании ПМЭФ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поднимет вопросы экономики и причин кризиса в данной сфере. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства лично принимает участие в подготовке мероприятия.

«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идет именно... об экономических процессах», - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Песков также отметил, что ПМЭФ и выступление Путина совпадают с «беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, в мировой экономике, в мировой политике», что в свое очередь «добавляет еще большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать».

Представитель Кремля также сообщил, что Путин встретится с главами стран - участниц форума, в частности, беседа состоится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.