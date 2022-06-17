Российская "дочка" Google подала в суд заявление о собственном банкротстве Фото: REUTERS

Российская «дочка» компании Google - ООО «Гугл» - в минувший четверг, 16 июня, подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве.

Соответствующее заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы. Это следует из картотеки дел. Дата рассмотрения на данный момент еще не назначена.

Напомним, в четверг, 16 июня, Google оштрафовали еще на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян в стране, а в конце мая приставы полностью взыскали с компании штрафы на сумму 7,7 миллиарда рублей.

Суд Москвы также арестовал активы ООО «Гугл» на сумму 500 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по заявлению ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил России «Звезда». Кроме того, Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета российской «дочки» Google на сумму 500 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube.