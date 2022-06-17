Федерация назвала условия зарубежных фигуристов в российских турнирах

Анна Щербакова - олимпийская чемпионка 2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зарубежные фигуристы смогут принимать участие в турнирах на территории нашей страны. Однако же им придется кататься вне конкурса. Об этом заявил в пятницу, 17 июня, журналистам гендиректор ФФККР Александр Коган. Как отметил представитель нашей федерации, есть жесткие правила Международного союза конькобежцев.

- На любые международные соревнования нужно получать разрешение ISU, которое мы не получим. Поэтому участие зарубежных спортсменов в российских турнирах будет возможно только вне конкурса, и то в том случае, если они будут представлять не свою страну, а какой-либо клуб и если соревнования будет проводить не федерация, а клуб, - заявил Коган.

Как отметил Коган, вопрос участия в Гран-При России поднимался с рядом условий. Однако для этого нужно, чтобы зарубежные фигуристы согласились со всеми этими "оговорками".

Отметим, что ранее "КП-Спорт" сообщал, что на взрослые турниры в России будут допускать спортсменов, начиная с 14 лет. При этом, в ФФККР намерены вести борьбу за максимальные квоты для наших спортсменов. Все это - последствия санкций после конгресса ISU, и уже названа страна, которая вместо России готова принять этап Гран-При. Однако же русские фигуристы уже начали предсезонные сборы и готовы взять старт грядущей осенью.