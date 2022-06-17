Греф заявил, что при бездействии возврат экономики России на уровень 2021 года может занять 10 лет

Герман Греф Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что при отсутствии реформ российского экономика вернется на уровень 2021 года только через десять лет.

- Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет, — сказал он на выступлении в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ никогда не будет прежней. Также она призвала пересмотреть выгоду от экспорта, отметив, что большая часть российского производства должна работать на внутренний рынок.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что санкционная политика США привела к тому, что урон был нанесен американской экономике, но рестрикции никак не повлияли на политику России. По словам Пушкова, это означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для США не предусмотрели.