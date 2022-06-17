Председатель правления «Автодор»: на скоростных дорогах количество ДТП и тяжесть последствий меньше

Аварийность на скоростных магистралях России меньше, чем на других дорогах Фото: Артем КИЛЬКИН

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) председатель правления Группы госкомпаний «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что количество аварий и тяжесть их последствий на скоростных трассах меньше, чем на других дорогах. По его словам, новые скоростные магистрали специально строятся таким образом, чтобы разгоняющиеся водители не нанесли ущерба ни себе, ни другим участникам движения.

«Есть статистика, что на скоростных дорогах количество ДТП и тяжесть последствий меньше, чем на всех других трассах. Во-первых, это закладывается на стадии проектирования. Разделение потоков, барьерка, которая дорогу отделяет от придорожной полосы и от кюветов», - заявил Петушенко в открытой студии «КП» на ПМЭФ-2022.

В пример он привел недавнюю аварию, когда на 679-м километре автомобиль, ехавший в Санкт-Петербург со скоростью 225 км/ч, разбился, а сам водитель выжил. Эту историю прокомментировал заместитель главы Госавтоинспекции МВД России Олег Евгеньевич Понарьин.

«Да, это правильно, что дорога скомпенсировала ошибки водителя. Это одно из свойств высокоскоростных высококачественных дорог», - пояснил он.

Кроме того Петушенко отметил важность интеллектуальной транспортной системы, когда с помощью цифровых табло водителей можно предупредить о любых угрозах на дороге, будь то возникшая после снегопада наледь или ремонтные работы.

«Оно чуть-чуть подороже, строительство, но интеллектуальная транспортная система позволяет, в том числе, прогнозировать климатические условия и предупреждает службы, которые занимаются содержанием, о необходимости обработки проезжей части. Коллеги, давайте посыплем проезжую часть, и обработка уже едет не после того, как снег выпал и там наледь получилась, а до этого», - объяснил представитель «Автодора».

При этом он отметил, что не считает нужным ставить на скоростных магистралях слишком много камер фиксации ПДД. По мнению Петушенко, это будет только нервировать водителей и может привести к большей аварийности. Водителям нужно доверять.

«Сегодня мы доверяем, в том числе, и даем водителям шанс для того, чтобы они, соблюдая правила дорожного движения, могли ездить со скоростью, которая допускается на сегодняшний день. Вот мы зимой ставим 110, но, честно говоря, я зимой другой раз хочу и 90 поставить. Но летом мы даем возможность ехать 130. Потому что дорога позволяет это делать. Это некоторый элемент доверия к тому же водителю», - заявил Вячеслав Петушенко.