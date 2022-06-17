Песков призвал США и Евросоюз задуматься, что ответить миллионами голодающих в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал США и страны Европейского союза готовиться к тому, что из-за их антироссийских санкционных ограничений на удобрения появятся миллионы голодающих, призвав также задуматься, как они будут оправдываться перед этими людьми за свои ошибки.

Песков отметил, что именно США и Евросоюз не дают оплатить удобрения, а также «именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку».

«При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли», - сказал пресс-секретарь президента России в интервью РИА Новости.

Представитель Кремля также указал на наличие таких косвенных ограничений, как страховка или запрет на заход в порты для российских судов. По его словам, все это привело к снижению поставок примерно на 40%.

Песков считает это грубыми ошибками руководства Евросоюза, европейских стран, а в первую очередь, США. «Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что страны Африки обвинили Запад в создании продовольственного кризиса в мире