Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам развития автопрома

Владимир Путин озвучил ряд поручений, направленных на развитие автопрома в стране.

16 июня президент России Владимир Путин на площадке XXV Петербургского экономического форума провел совещание, в ходе которого рассматривались вопросы развития автомобильной промышленности страны. Важность проведения такого совещания поддержали члены правительства и представители отрасли. От Самарской области в мероприятии приняли участие глава региона Дмитрий Азаров и президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Президент отметил, что особое внимание необходимо уделить решению проблемы дефицита автокомпонентов и комплектующих, а также более активного использования газомоторного топлива. В конце совещания Владимир Путин озвучил ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие автопрома в стране. Они в том числе помогут развитию крупнейшего предприятия Самарской области — АВТОВАЗу.

— Предложения, которые были высказаны по поддержке АВТОВАЗа и отрасли в целом — крайне важны для нашего региона. В автомобильной промышленности в Самарской области заняты около 60 тысяч человек, — отметил Дмитрий Азаров. — Уверен, что в скором времени АВТОВАЗ выйдет на новый этап развития.