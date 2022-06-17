ФСБ сообщила о задержании в Крыму личного охранника организатора энергоблокады полуострова Ислямова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с пограничниками задержали в Крыму украинского гражданина, который являлся личным охранником организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Как отмечают в ведомстве, задержанный также подозревается в участии «в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана", действующего на территории иностранного государства» в целях, которые противоречат интересам России.

«Установлено, что задержанный, находясь в составе НВФ на территории Украины, участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ленура Ислямова», - говорится в заявлении УФСБ.

Напомним, два года назад, в декабре 2020 года, бывший вице-премьер полуострова, украинский бизнесмен Ленур Ислямов был заочно приговорен к 19 годам тюремного заключения за организацию энергоблокады Крыма. Он был также объявлен в федеральный розыск, а в феврале текущего года суд обязал его выплатить предприятию ГУП РК «Крымэнерго» 1,1 миллиарда рублей.