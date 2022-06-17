В Германии обвинили работающую в Донбассе немецкую журналистку в «одобрении преступных действий»

Немецкая независимая журналистка Алина Липп, которая работает в Донбассе, сообщила, что в Германии ей вменяют статью о «поощрении и одобрении преступных действий». Женщине грозит тюремный срок.

С начала спецоперации России Липп находится в Донбассе и на своем Telegram-канале Neues aus Russland освещает происходящие на этой территории события. В частности, берет интервью у пострадавших от обстрелов ВСУ местных жителей. У девушки около 165 тысяч подписчиков.

Как пишет РИА Новости, Липп старается осветить события в Донбассе, так как этим почти не занимаются крупные немецкие издания.

Девушка рассказала, что месяц назад у нее заблокировали платежную систему PayPal вместе с деньгами. Позже были заблокировали банковские счета Липп и ее отца. Через некоторое время деньги были сняты в пользу государства. Соответствующее решение приняла немецкая прокуратура.

Липп подчеркнула, что не позволяла себе резких слов в адрес властей Германии. А если бы и позволяла, то ее свобода слова должна находиться под защитой конституции ФРГ.

Ранее Совет ветеранов центрального аппарата ОВД сообщил о гибели российского военного журналиста Сергея Постнова на Украине. В составе группировки «V» он принимал участие в освобождении Гостомеля, а также выполнял служебно-боевые задачи в Харьковской области и ЛНР. В сообщении совета уточняется, что мужчина погиб в ночь с 13 на 14 июня.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского журналиста, который освещал ситуацию вокруг Украины. Погибшему журналисту было 32 года, его звали Фредерик Леклер-Имофф. Он работал телеоператором и снимал репортаж для канала BFM. По информации телеканала, журналист погиб от взрыва снаряда. Президент Франции выразил соболезнования близким погибшего журналиста.