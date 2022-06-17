Самолет Су-25 потерпел крушение во время учений в Белгородской области Фото: Минобороны РФ

Самолет Су-25 Воздушно-космических силы (ВКС) России потерпел крушение в Белгородской области во время планового учебно-тренировочного полета. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе Западного военного округа, уточнив, что летчик выжил.

«Семнадцатого июня в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования», - заявили в округе, отметив, что угрозы здоровью летчика нет.

По данным округа, воздушное судно упало в безлюдном месте, разрушений на земле нет, а вероятной причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России», - заявили в пресс-службе.

Напомним, в конце апреля, самолет Ан-26, который выполняя технический рейс, потерпел крушение в Запорожской области.