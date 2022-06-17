Глава Минэкономразвития заявил, что Россия «сползает» в дефляционную спираль

Максим Решетников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна «сползает» в дефляционную спираль.

- Мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться, — сказал он во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), добавив, что ведомство совместно с Центробанком РФ будет дальше анализировать ситуацию в стране.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук на конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС» сообщил, что российская экономика растет, несмотря на санкции западных стран. По его словам, рост экономики за прошедшие четыре месяца составил 1,7%. Кроме того, в стране удалось остановить инфляцию. «Экономическая война» против РФ «пошла не по плану тех, кто ее развязал», чему способствовали своевременно принятые меры президентом Владимиром Путиным, российским правительством и Центробанком, уверен заместитель председателя кабинета министров.