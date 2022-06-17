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Политика17 июня 2022 8:01

В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны украинских войск

Мэр Донецка заявил, что в городе приостановили транспортное движение из-за обстрелов со стороны ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны украинских войск

В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны украинских войск

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в пятницу, 17 июня, заявил, что движение общественного транспорта в городе частично приостановлено из-за обстрелов со стороны украинских войск.

«По причине боевых действий в Донецке временно приостановлено движение общественного транспорта. Так, остановили движение трамваи маршрута №1. Троллейбусы маршрута №2 прекращают движение по участку - улица Коцюбинского - улица Очаковская, ТАЦ Северный», - написал глава города в своем Telegram-канале.

Ранее Кулезмин заявил, что Киевский район города находится под огнем украинский войск. Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) также заявляло об обстреле Петровского района. Как сообщили в представительстве в четверг, 16 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.