В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны украинских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в пятницу, 17 июня, заявил, что движение общественного транспорта в городе частично приостановлено из-за обстрелов со стороны украинских войск.

«По причине боевых действий в Донецке временно приостановлено движение общественного транспорта. Так, остановили движение трамваи маршрута №1. Троллейбусы маршрута №2 прекращают движение по участку - улица Коцюбинского - улица Очаковская, ТАЦ Северный», - написал глава города в своем Telegram-канале.

Ранее Кулезмин заявил, что Киевский район города находится под огнем украинский войск. Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) также заявляло об обстреле Петровского района. Как сообщили в представительстве в четверг, 16 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.