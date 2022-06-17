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Политика17 июня 2022 8:11

В Польше считают, что Москва планирует восстановить Российскую империю

Глава Минобороны Польши заявил, что страна не позволит России «восстановить империю»
Виктор БАЖЕНОВ
Минобороны Польши заявило, что страна не позволит России «восстановить империю»

Минобороны Польши заявило, что страна не позволит России «восстановить империю»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не позволит России «восстановить империю».

- Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то не остановится на этом, потому что цель Кремля — восстановить империю, — цитирует его слова издание Interia.

По мнению Блащака, восстановление Российской империи станет угрозой для Европы, поэтому Западу нужно продолжать поддержку Украины.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS), вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский заявил, что поражение США и Запада на Украине будет более серьезным, чем во Вьетнаме или Афганистане. Он также добавил, что Западу все же не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, так как это ведет к тому, что «мы становимся в определенном смысле слабее» по сравнению с настроенной более бескомпромиссно противоположной стороной.