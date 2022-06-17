В Польше считают, что Москва планирует восстановить Российскую империю

Минобороны Польши заявило, что страна не позволит России «восстановить империю» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не позволит России «восстановить империю».

- Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то не остановится на этом, потому что цель Кремля — восстановить империю, — цитирует его слова издание Interia.

По мнению Блащака, восстановление Российской империи станет угрозой для Европы, поэтому Западу нужно продолжать поддержку Украины.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS), вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский заявил, что поражение США и Запада на Украине будет более серьезным, чем во Вьетнаме или Афганистане. Он также добавил, что Западу все же не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, так как это ведет к тому, что «мы становимся в определенном смысле слабее» по сравнению с настроенной более бескомпромиссно противоположной стороной.