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Политика17 июня 2022 8:11

Патрушев заявил, что инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии

Секретарь Совета безопасности РФ указал на ухудшение ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Николай Патрушев

Николай Патрушев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России, а также Белоруссии, и Североатлантического альянса продолжает наращивать присутствие на данном фланге, указав также на существенное ухудшение ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.

«Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам», - сказал секретарь Совета безопасности РФ в ходе встречи с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване в пятницу, 17 июня.

Патрушев подчеркнул, что сейчас на западном фланге ОДКБ «наращивается военное присутствие» НАТО, а также «ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения альянса».