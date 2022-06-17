Патрушев заявил, что инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России, а также Белоруссии, и Североатлантического альянса продолжает наращивать присутствие на данном фланге, указав также на существенное ухудшение ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.

«Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам», - сказал секретарь Совета безопасности РФ в ходе встречи с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване в пятницу, 17 июня.

Патрушев подчеркнул, что сейчас на западном фланге ОДКБ «наращивается военное присутствие» НАТО, а также «ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения альянса».