Жители частного дома в Удмуртии второй месяц страдают из-за порыва водопровода

На ремонт водопровода у ответственной организации нет средств Фото: Елена Рюмина

В мае около частного дома по улице Ломоносова в поселке Октябрьский в Удмуртии (Глазовский район) случился порыв водопровода – вода залила двор и огород. Как сообщает Udm-info, жителям второй месяц приходится ходить по своему участку, как по трясине, поскольку у ответственной организации ООО «Аквафонд» не хватает средств на решение проблемы.

Местная жительница позвонила в организацию за разъяснениями. Там ей ответили, что займутся данным вопросом через 2-3 месяца, когда соберут с населения долги.

«Сказали, что собирают долги с населения, то есть пытаются собрать. Такую сумму соберут в течение 2-3 месяцев. Но займутся нашим вопросом обязательно. А еще сказали, что теперь это не в их власти, так как занимаются проблемой на уровне республики», - рассказала она.

ООО «Аквафонд» зарегистрирована 5 лет назад, официально здесь работают около 12 человек. В Udm-info отмечают, что организация выступала в 19 судебных делах в качестве ответчика и в одном – в качестве истца. В настоящее время в отношении организации 39 исполнительных производств на общую сумму более 3 000 000 рублей.

«По данным информационной «Спарк-Интерфакс», у фирмы нет отрицательного денежного потока. Их чистая прибыль за прошлый год составила более 470 тысяч рублей», - пишет новостной портал.