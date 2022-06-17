Тюменская область и Армения на ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Александр Моор рассказал о важных экономических соглашениях, заключенных регионом на ПМЭФ-2022. Фото: пресс-служба правительства Тюменской области.

Тюменская область и Армения договорились о развитии международных экономических, гуманитарных и туристических связей. Меморандум о сотрудничестве на Петербургском экономическом форуме подписали губернатор региона Александр Моор и министр экономики республики Ваган Керобян. По словам Александра Моора, соглашение станет новым шагом в развитии взаимовыгодных отношений между нашими странами. Ваган Керобян уверен, что подписание этого документа будет способствовать взаимному привлечению инвестиций.

- Торговый оборот между регионом и Арменией пока невелик, но это говорит только о том, что у нас есть большой потенциал для взаимовыгодных отношений. Еще один важный аспект – использование возможностей Республики Армения для параллельного импорта продукции, которая интересна тюменским предприятиям, – отметил глава Тюменской области.

Александр Моор рассказал об итогах первого дня работы тюменской делегации на ПМЭФ-2022. Один из важных инвестиционных проектов, который будет реализован в области после форума – строительство крупного элеватора для хранения зерна. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали Александр Моор и генеральный директор компании «Новый сухопутный зерновой коридор» Сергей Пушкин. Компания собирается построить в Сибири и на Дальнем Востоке семь элеваторов, чтобы консолидировать запасы зерна и зернобобовых культур для экспорта.

- Тюменская область - самый западный регион, где принято решение о строительстве элеватора на 200 тысяч тонн для приобретения зерна с соседних территорий. Это позволит тюменским сельхозпредприятиям увеличить производство зерновых и расширить посевные площади, - рассказал Александр Моор.

Элеватор будет построен в Заводоуковском городском округе. Объем инвестиций в проект составит 5 миллиардов рублей. Для строительства уже подобран земельный участок, расположенный в стратегически удобном месте - между автомобильной и железной дорогами. Таким образом, у инвестора будет возможность привозить зерно и затем отправлять его на экспорт.

- С учетом уровня развития современных технологий, в долгосрочной перспективе мы планируем нарастить сельскохозяйственное производство за Уралом с сегодняшних 20 миллионов тонн зерна в год до 80 миллионов тонн, что позволит нашей стране стать ведущим игроком на азиатском продовольственном рынке, – сообщил Сергей Пушкин.

Еще одно важное соглашение регион подписал с крупной нефтесервисной компанией «Интегра Менеджмент». Компания работает в Тюменской области, Югре и на Ямале. Александр Моор подчеркнул, что в условиях давления западных санкций важно обеспечить технологическую независимость нефтегазовой отрасли.

- Нефть и газ покупать будут всегда. С точки зрения технологий их добычи, транспортировки и переработки мы должны быть независимы, – отметил глава региона.