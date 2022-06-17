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Политика17 июня 2022 8:50

Патрушев заявил, что НАТО считает Восточную Европу наиболее вероятным театром военных действий

Альянс является инструментом внешней политики одной страны, считает секретарь Совбеза РФ
Виктор БАЖЕНОВ
Николай Патрушев

Николай Патрушев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс рассматривает Восточную Европу как наиболее вероятный театр военных действий.

- Очевидно, что НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий, — сказал он на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване.

По мнению Патрушева, альянс является инструментом внешней политики одной страны. Он не уточнил, о какой стране идет речь, но отметил, что это государство использует НАТО достаточно агрессивно и усугубляет обстановку в сфере международной безопасности.

Ранее постпред Соединенных Штатов Америки при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что Москва своими действиями в отношении Украины нарушает Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года. При этом представитель США не стала прямо отвечать на вопрос о том, будет ли альянс официально отказываться от договора с Россией. Примечательно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг еще в феврале 2022 года заявил, что российские власти несколько раз нарушили основополагающий акт Россия – НАТО, поэтому это соглашение больше не работает.