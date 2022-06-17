Илья Разбаш заявил, что бережное отношение к воде должно воспитываться в семье

В гостях Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ побывал Директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш, который рассказал о том, что бережное отношение к воде должно воспитываться в семье. Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

В гостях Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ побывал Директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш, который рассказал о том, что бережное отношение к воде должно воспитываться в семье.

Разбаш отметил, что водные ресурсы не являются национальным интересом, поскольку «огромное количество трансграничных водных ресурсов, которые есть и даже в нашей стране, это крайне важно». Он также указал на то, что Россия обладает огромными запасами воды и в «какой-то степени может стать экологическим донором для многих вододефицитных стран».

«И это тоже является одним из аспектов того, что ответственность за это богатство лежит на наших с вами плечах. И здесь, скорее, мы начали всю эту историю с вопросов экообразования», - отметил он.

Директор центра рассказал, что она «послушали много практик, которые происходят и в африканских странах, и в Латинской Америке».

«Мы можем сказать, что мы в принципе действуем все примерно одинаково – это базовые условия, которые на сегодняшний день предоставляет государство в виде школьных уроков. Ну, на примере федерального агентства водных ресурсов, на примере министерства природных ресурсов тот проект, который мы сделали по воде, уже и делаем его на протяжении там почти уже восьми лет, дает очень неплохой отклик», - отметил он.

Глава центра заявил, что главной задачей является вовлечь в «бережное отношение к главному ресурсу нашему, начиная с самого малого возраста». «Это детишки, которые, вы знаете, мы уделяли несколько программ в "Комсомольской правде" – «Наша водная среда» - которая рассказывала об этих прекрасных проектах. Это и школьные уроки, это и конкурсы рисунков, это командные игры, это фантастические по смыслу интересный, юниорский водный конкурс, когда дети со всей страны делают проекты, связанные с водным хозяйством их субъекта, там, где они живут», - заявил Разбаш.