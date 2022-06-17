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Политика17 июня 2022 9:10

Минобороны России заявило об уничтожении штаба "Азова"* в Харьковской области

В ведомстве также заявили об уничтожении десяти огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны России заявило об уничтожении штаба "Азова"* в Харьковской области

Минобороны России заявило об уничтожении штаба "Азова"* в Харьковской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в пятницу, 17 июня, заявили, что российская авиация высокоточными ракетами уничтожила штаб нацформирования «Азов»* в районе населенного пункта Песочин в Харьковской области.

«За сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей … Также, в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования "Азов"*», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ также заявил, что были уничтожены шесть батарей Реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в районах Зайцево, Дзержинск, Курдимовка, Бахмут, Артемово и Очеретино в Донецкой Народной Республики (ДНР), а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, расположенных около населенных пунктов Спорное и Выемка в ДНР.

*Против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело