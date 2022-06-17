Лидер партии “Новые люди” Нечаев посоветовал россиянам инвестировать в свой бизнес в условиях кризиса

Алексей Нечаев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В текущих условиях сбережения лучше инвестировать в свой бизнес или бизнес знакомых, об этом в Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ-2022 заявил глава партии “Новые люди” Алексей Нечаев.

“Заем ли это или это доля в компании, это один способ. Второе. Может быть, самим предпринимать что-то или покупать активы, в которых вы понимаете. Если вы понимаете в древесине, покупайте древесину, если понимаете в угле, покупайте уголь, понимаете в металлах, покупайте металлы. То есть нужно быть там, где ты в зоне компетенции”, - порекомендовал он.

Также Алексей Нечаев выразил мнение, что нужно вкладывать средства в то, в чем человек разбирается. Также можно улучшить жилищные условия, если это необходимо, посоветовал он.

Ранее kp.ru писал о том, куда лучше инвестировать сбережения. Отмечалось, что хранить свободные средства под матрасом в наш век бессмысленно и опасно: при таком подходе очередной кризис грозит оставить ни с чем, деньги должны работать и приносить доход.