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В мире17 июня 2022 9:24

Франция перестала получать российский газ по трубопроводу

Оператор GRT сообщил, что Франция перестала получать российский газ по трубопроводу
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Оператор GRT сообщил, что Франция перестала получать российский газ по трубопроводу

Оператор GRT сообщил, что Франция перестала получать российский газ по трубопроводу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция перестала получать российский газ по трубопроводу. Об этом сообщили во французской газотранспортной компании GRTGaz.

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией», - говорится в сообщении, озвученном на телеканале BFMTV, где также указали на то, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах, а прекращение поставок связывают с сокращением экспорта по газопроводу «Северный поток».

При этом в GRTgaz заявили, что запасы во газовых хранилищах Франции заполнены на 56%.

Напомним, накануне биржевые цены на голубое топливо в Европе резко выросли. Причиной этому стали сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по трубопроводу «Северный поток». В сообщении говорилось о том, что на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата из-за того, что немецкая компания Siemens несвоевременно возвратила газоперекачивающие агрегаты из ремонта.