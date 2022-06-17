Оператор GRT сообщил, что Франция перестала получать российский газ по трубопроводу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция перестала получать российский газ по трубопроводу. Об этом сообщили во французской газотранспортной компании GRTGaz.

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией», - говорится в сообщении, озвученном на телеканале BFMTV, где также указали на то, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах, а прекращение поставок связывают с сокращением экспорта по газопроводу «Северный поток».

При этом в GRTgaz заявили, что запасы во газовых хранилищах Франции заполнены на 56%.

Напомним, накануне биржевые цены на голубое топливо в Европе резко выросли. Причиной этому стали сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по трубопроводу «Северный поток». В сообщении говорилось о том, что на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата из-за того, что немецкая компания Siemens несвоевременно возвратила газоперекачивающие агрегаты из ремонта.