Минобороны России назвало ложью заявления о “20 тысячах” сражающихся на Украине иностранцев

Игорь Конашенков

Поток зарубежных наемников разворачивается в обратную сторону на фоне нарастающих военных провалов ВСУ и увеличивающихся потерь, сообщил сегодня, 17 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На фоне нарастающего числа военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь в живой силе и технике поток зарубежных наемников на Украину не только уменьшился, но и фактически разворачивается в обратную сторону", - отметил он.

Также Конашенков добавил, что недавние заявления о чуть ли не "20 тысячах" иностранцев, "сражающихся" против ВС России, являются обыкновенной ложью.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июня 2022 года можно прочитать здесь.