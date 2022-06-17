Медведев сравнил Байдена с доктором Джекилом и мистером Хайдом за слова о санкциях против России

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о том, что он принимал решение об ограничительных мерах в отношении России не как глава государства, а как верховный главнокомандующий.

- Вообще-то плохо, когда в голове поселяются два персонажа, диктующие разную волю человеку. Обычно это имеет известное медицинское название в психиатрии. <...> Раздвоение личности на доктора Джекила и мистера Хайда — штука в политике небезопасная, — написал российский политик в Telegram.

Он добавил, что из-за решений американского лидера в США растут цены на бензин и продукты.

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» — повесть шотландского писателя Роберта Стивенсона. История повествует об уважаемом в обществе докторе Генри Джекиле, который создал наркотик, под воздействием которого «превращается» в преступника Эдварда Хайда.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россию пытаются занести в разряд «страны-разбойника», но на самом деле, по его мнению, ею являются США. Медведев связывает это с политикой Штатов, поскольку они беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара.

До этого политик выразил мнение, что США не смогут ограничить экономическое развитие России, а также политическое влияние Москвы в мире, а «быстрее сломается их печатный станок». Медведев напомнил, что ранее в США одобрили выделение Украине пакета помощи общей суммой на 40 млрд долларов. По его словам, цель такой помощи являлось «продолжение proxy war», направленной против Москвы, а также «желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире».