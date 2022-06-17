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Политика17 июня 2022 9:59

Песков назвал лучшими друзьями России самих граждан страны

Россияне должны быть “едины и монолитны”, считает представитель Кремля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучшие друзья для России - сами россияне, которые должны быть едины и монолитны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Лучшие друзья - это мы сами, нам следует быть едиными, мы должны быть дружными. Должны быть таким монолитом. Это залог движения вперед", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Известиям".

Также Песков выразил мнение, что у Запада наблюдается дефицит благородных качеств. У РФ будут проблемы с партнерами, но Россия справится, считает он. Также представитель Кремля отметил, что западные страны развязали в отношении РФ экономическую войну.

Ранее Песков уже заявлял, что Запад развязал глобальную экономическую войну против России. Он уточнял, что западные государства ведут против России войну в торговле и экономике.