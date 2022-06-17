Евросоюз пока не готовит седьмой пакет санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день Европейский союз официально не обсуждает новый седьмой по счету пакет санкционных ограничений в отношении России, однако дискуссии по данному вопросу постоянно идут в рабочих группах Евросоюза и среди стран-членов. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский источник.

«Что касается санкций, то это всегда идущие дискуссии в различных группах в ЕС и среди стран-членов. Мы в настоящее время не находимся в стадии официальной подготовки нового пакета, но дискуссии идут», - сказал он, комментируя ситуацию вокруг антироссийских санкций.

Встреча министров иностранных дел Европейского союза состоится в понедельник, 20 июня, главной темой станет ситуация на Украине.

Напомним, ранее Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который вошел и запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти, а также некоторых нефтепродуктов из России. Отказ будет поэтапным, а окончательно запрет вступит в силу через шесть месяцев.