У россиян возникли проблемы с активацией новых смартфонов Samsung Фото: Евгения ГУСЕВА

У россиян возникли проблемы с активацией смартфонов Samsung, поставляемых в страну в последнее время. Часть гаджетов не удается включить в России.

По правилам, установленным производителем, устройства должны быть активированы только в той стране, для продаж в которой они предназначены. Проблема коснулась примерно 20% смартфонов, которые были ввезены в Россию с начала лета. Всего границу пересекли примерно 45-50 тысяч аппаратов.

В Mobile Research Group подтвердили, что в сервисах появились услуги по «оживлению» аппаратов, но это долго и дорого – услуга занимает не менее двух недель и стоит от 5 тысяч рублей.

В итоге Роскомнадзор советует с осторожность приобретать электронные девайсы, на работу которых может повлиять производитель. Такая ситуация может серьезно снизить популярность продукции Samsung в России.

Представители ритейлеров в замешательстве, они советуют активировать аппарат с SIM-картой той страны, для которой предназначались гаджеты. Но, естественно, такой возможности у россиян нет.

В службе техподдержки Samsung «Известиям» подтвердили, что проблема может возникнуть и дали совет активировать аппарат только в разрешенных странах.

Ранее эксперты дали советы, как сэкономить ресурс аккумулятора во время работы смартфона. Продлить функциональность можно путем отключения сторонних приложений, которые тратят слишком много энергии, а еще можно убавить яркость экрана, пишет ФАН.

За последние два месяца цены на основную продукцию компании Apple в России снизились почти на треть. некоторые устройства потеряли от 10 до 30% в стоимости, передает телеканал "360".