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Экономика17 июня 2022 10:17

Владимир Уйба: Сосногорск в Коми и порт Индига соединит новая железнодорожная ветка

Схема проекта магистрали уже подготовлена
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Уйба

Владимир Уйба

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сосногорск в Коми и порт Индига соединит новая железнодорожная ветка, об этом в Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ-2022 сообщил глава республики Коми Владимир Уйба.

“У нас два основных проекта – новая железнодорожная магистраль Сосногорск – Индига (глубоководный незамерзающий порт в НАО). Львиная часть этой железной дороги пройдет по территории нашей республики – более 620 километров. Это новая железнодорожная ветка – это инфраструктура вся, новые рабочие места. И самое главное – объем грузов. Сегодня логистика важная через Северный морской путь, а это именно он, Индига включается, дальше мы идем на Индокитай, что очень важно, на Азию и Индокитай”, - рассказал глава республики.

Также Владимир Уйба добавил, что к настоящему времени уже полностью проработана схема, как будет проходить магистраль. Строительные работы стартуют с 2024-го года.

Напомним, Владимир Уйба возглавил делегацию Коми на ПМЭФ-2022. Главная тема форума в 2022-м году: “Новый мир – новые возможности”.