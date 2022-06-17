Глава Приамурья Василий Орлов обсудил на ПМЭФ строительство крупного транспортного комплекса

Губернатор Василий Орлов и председатель совета директоров ПАО «ДВМП» Андрей Северилов обсудили строительство логистического комплекса «Джалинда». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов и представители международной транспортной компании FESCO обсудили строительство в Амурской области транспортно-логистического комплекса «Джалинда». Встреча состоялась в рамках ПМЭФ-2022. Губернатор региона обсудил детали инвестиционного проекта с председателем совета директоров ПАО «ДВМП» (головная компания FESCO) Андреем Севериловым.

- С учетом запуска движения по автомобильному мосту через Амур наш регион сейчас является транзитным центром Дальнего Востока, - подчеркнул Василий Орлов. - Однако потенциал Приамурья в сфере логистики еще не исчерпан. Развить его может проект транспортно-логистического комплекса рядом с селом Джалинда на севере области в Сковородинском районе. Концепция, финансовая модель и бизнес-план ТЛК уже разработаны.

Будущий комплекс сможет обрабатывать до 2 млн тонн грузов в год. Если рядом будет построен железнодорожный мост, его пропускная мощность вырастет до 10 млн тонн. Логистический центр будет принимать грузы, поступающие по железной дороге, автомобильным трассам и на речном транспорте.

- Реализация таких масштабных проектов позволит создать новые рабочие места и привлечь новых инвесторов, заинтересованных в развитии на территории Амурской области промышленного и технологического производства, - отметил Василий Орлов.

Ранее проектом заинтересовалась Республика Саха (Якутия). Транспортный комплекс в Приамурье будет вписан в международный транспортный коридор «Северный транзит» на участке Мохэ (КНР) – Нерюнгри (Россия). Этот маршрут поможет существенно сократить участок Северного морского пути. Кроме того, он обеспечит прямое передвижение грузов из России через Китай в южные порты.

Планируется, что транспортно-логистический комплекс «Джалинда» в будущем будет обслуживать не только грузовые, но и пассажирские перевозки.