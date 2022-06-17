Диетолог назвала окружность талии у женщин и мужчин, превышение которой тревожный признак Фото: EAST NEWS

Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова назвала допустимую окружность талии у женщин и мужчин, превышение которой опасно для здоровья. Если параметры увеличены, то нужно поскорее отправляться к врачу и следить за своим питанием.

В теле человека образуется три вида жиров - бурый, белый и висцеральный.

Бурый жир появляется в небольшом количестве и нужен для защиты от переохлаждения, нормализации тепловых обменов.

Белый жир появляется от избыточного питания, когда человек ест чрезмерно много и получает больше калорий, чем может потратить. Такие излишки откладываются в теле слоем подкожного белого жира, одним из типов которого является висцеральный.

Его выделяют отдельно не случайно, так как висцеральный жир самый опасный для человека.

Его увеличение провоцирует развитие инсулинорезистентности, которая может перерасти в сахарный диабет. Именно его специалисты называют причиной появления «плохого» холестерина, проблем с желудком и даже онкологией. Бороться с таким жиром поможет стабилизация веса.

- Чтобы выявить лишний висцеральный жир, нужна только сантиметровая лента. Покажут нормы окружности. Для женщин превышение 80 сантиметров, для мужчин – 94 сантиметра, по данным ВОЗ, опасны. Если есть превышение, то либо неравномерное распределение жировой ткани с избытком в области живота — это повод обратиться к специалисту, — комментирует диетолог Пятому каналу.

Часто к образованию висцерального жира приводит гормональный сбой. Стабилизировать ситуацию поможет устранение проблемы, а также правильное питание и физические нагрузки.

Полноценный сон имеет важное значение для поддержания здоровья и красоты у женщин. Здоровый сон оказывает положительное влияние на иммунную, нервную и эндокринную системы, а также способствует восстановлению энергии. Кроме того, полноценный сон помогает бороться с ожирением, пишет ФАН.

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