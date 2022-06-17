Макрон допустил, что вновь позвонит Путину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент не планирует телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако допускает такую возможность в будущем.

«Пока нет предметов для обсуждения, чтобы позвонить президенту Путину. Но если такие появятся - я не исключаю, что я это сделаю в дальнейшем», - сказал французский лидер в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которую прибыл с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги.

Напомним, ранее Макрон подсчитал, что за последние полгода провел в телефонных переговорах с Путиным не менее 100 часов, отметив, что не делал из данных переговоров секрета, а вел их по просьбе Зеленского. Как заявил французский лидер, Париж может сыграть роль посредника в урегулировании конфликта вокруг Украины.