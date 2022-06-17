Греф сообщил, что часть топ-менеджеров покинула Сбербанк из-за санкций

Герман Греф Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что часть топ-менеджеров покинула компанию из-за западных санкций. По его словам, уход ряда сотрудников был связан с заранее запланированными заменами.

- А часть, конечно, была связана с тем, что банк попал под SDN-санкции, все члены правления под них попали, и часть из них приняли решение о том, что они хотят покинуть компанию, — сказал Греф во время выступления на ПМЭФ.

Он назвал решение об уходе личным делом каждого человека, уточнив, что для компании увольнения сотрудников были не критичными.

Напомним, 3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций. В заявлении Совета ЕС говорилось, что рестрикции предполагают поэтапный отказ от российской нефти, перевозимой по морю. При этом для трубопроводной нефти было сделано временное исключение. Помимо этого, санкции предполагают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Также ЕС намерен запретить на территории Европы вещание ряда российских телеканалов, включая Россия РТР, ТВ Центр-Международный, Россия 24 и другие.