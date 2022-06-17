Путин перенес выступление на ПМЭФ на час

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин принял решение перенести свое выступление на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на час - на 15.00. Причиной стали мощные DDoS-атаки на системы аккредитации ПМЭФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что в результате мощных DDoS-атак на базу аккредитации форума была нарушена система пропуска на пленарное заседание. По его словам, кибератаки начались еще с четверга, 16 июня.

«В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час, оно состоится не в два часа, а в три часа, за это время как раз будут приняты исчерпывающие меры для устранения последствий кибератак, все будет налажено», - заявил представитель Кремля, отметив, что «будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там».

Как ожидается к 15:00 по московскому времени система будет восстановлена и все, кто должен был принять участие в мероприятии, смогут зарегистрироваться по своим бейджам.