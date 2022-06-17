Пушилин: силы ДНР подавили шесть огневых точек, с которых украинские военные обстреливали Донецк

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

ВСУ сегодня, 17 июня, наносили удары по Донецку из шести огневых точек, эти точки уже подавлены, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"По Донецку противник наносил сегодня удары из шести точек. К настоящему времени все шесть огневых точек подавлены", - написал он в Телеграм-канале.

Также Пушилин добавил, что украинские войска пытаются подтянуть новую технику, чтобы нанести удары по жилым кварталам, контрбатарейные подразделения республики принимают меры.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июня 2022 года можно прочитать здесь.