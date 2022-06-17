Игорь Артамонов поделился опытом налаживания международной логистики в условиях западных рестрикций

Участники встречи обсудили работу в условиях кризиса, различные варианты перестройки логистических цепочек, а также меры государственной поддержки транспортных компаний.

Игорь Артамонов рассказал во время своего выступления, что Липецкая область как регион с развитой промышленностью и сельским хозяйством одним из первых в стране приступил к решению возникающих проблем с логистикой.

«В Липецкой области работают более 250 предприятий с иностранным участием, многие из них столкнулись с трудностями. Мы сразу начали взаимодействовать и помогать им в поиске новых альтернативных маршрутов поставки сырья. Потом мы задумались, а все ли комплектующие нужно завозить? И запустили пилотный проект по локализации совместно со Сбером на основе использования больших данных. Ищем предприятия в соседних регионах, которые могут производить необходимые комплектующие для наших партнёров. Вся информация о таких предприятиях размещается на площадке Минпромторга», – пояснил Игорь Артамонов участникам дискуссии, как регион решает задачи транспортной логистики в условиях западных санкций.

Липецкий губернатор добавил, что всестороннюю поддержку предприятиям оказывает и региональный фонд развития промышленности. Для более эффективной работы фонд ещё в начале марта был докапитализорован. Промпредприятиям региона оказывается поддержка по нескольким направлениям. Они различаются по целям, уровням процентных ставок, условиям софинансирования и суммам.

Игорь Артамонов выразил уверенность, что для решения логистических задач требуются системные меры со стороны федеральных властей. В частности, инвестиции в расширение логистического коридора «Север-Юг», в строительство новых портовых и железнодорожных мощностей для перевозок в восточном направлении. Помимо этого нужно предусмотреть государственные гарантии бизнесу для новых инвестиций в транспортную инфраструктуру.