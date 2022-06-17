Медведев: добрые дядьки и тётки из ЕС готовят украинцев к смерти за европейскую перспективу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу.

"Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тётки из ЕС", - написал он на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Ранее стало известно, что Еврокомиссия согласовала рекомендацию саммиту Европейскому союзу предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз при соблюдении ряда условий.

Напомним, 28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В Верховной рады подписание данного заявления назвали "историческим моментом", а украинский лидер в свою очередь призывал главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в состав Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в обычных условиях Украина не могла бы претендовать на статус кандидата на вступление в Евросоюз.