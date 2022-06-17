Песков допустил возможность встречи Путина с Пушилиным и Пасечником на ПМЭФ-2022

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность встречи Владимира Путина с главами ДНР и ЛНР на полях ПМЭФ-2022, при этом отметив, что график президента достаточно напряженный.

"На полях форума возможны любые встречи у главы государства. Вот пока вы видите, график достаточно напряженный, поэтому будем смотреть", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует контактов с Шольцем и Драги. Кремль не располагает информацией о результатах визита европейских лидеров в Киев, отметил он.

Также ранее Песков выразил мнение, что у Запада наблюдается дефицит благородных качеств. У РФ будут проблемы с партнерами, но Россия справится, считает он. Также представитель Кремля отметил, что западные страны развязали в отношении РФ экономическую войну.