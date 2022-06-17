Глеб Никитин: В год 800-летия Нижнего Новгорода в областном центре отремонтировано более 100 объектов культурного наследия

Один из домов, который отремонтирован по программе сохранения объектов культурного наследия. Фото: Лиза ВЕРУК

«Продолжаем разрабатывать механизмы мотивации собственников объектов культурного наследия. С помощью такой меры исторические здания получат новую жизнь, а бизнес – поддержку», - заявил Глеб Никитин.

Губернатор пояснил, что собственники зданий, которые входят в перечень объектов культурного наследия, смогут получить из бюджета Нижегородской области субсидию на их сохранение. Порядок предоставления средств на возмещение части затрат на сохранение ОКН и выявленных ОКН подробно объясняется в постановлении правительства Нижегородской области от 9 июня 2022 года №434.

Глеб Никитин уточнил, что право на получение субсидии имеют физические и юридические лица, которые владеют объектами культурного наследия, а также индивидуальные предприниматели, которые ведут работы для сохранения таких объектов.

Глава Нижегородской области напомнил, что в прошлом году в областном центре было отремонтировано свыше сотни объектов культурного наследия. Помимо этого в год 800-летия Нижнего Новгорода Фонду капитального ремонта впервые были предоставлены субсидии из регионального бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов, которые относятся к объектам культурного наследия. В результате отремонтированы фасады и крыши 10 домов.

В бюджет Нижегородской области текущего года на субсидии собственникам ОКН заложено 35 млн рублей. Максимальный размер субсидии для собственников ОКН достигает 70% от произведенных затрат, для собственников выявленных ОКН – 50%.

Без помощи властей Нижегородской области жильцы таких домов были не в состоянии накопить необходимую сумму для ремонта ОКН. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

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Субсидия будет предоставляться из областного бюджета на возмещение фактически проведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с сохранением ОКН. В частности, возмещению подлежат затраты на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, выполнение которых подтверждено актом выполненных работ, а также научное руководство, технический и авторский надзор за их проведением, подтвержденные соответствующими договорами.