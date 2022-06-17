Соглашение между гуманитарным центром «Единой России» и народными республиками Донбасса подписано на ПМЭФ-2022

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: ER.ru

Руководство гуманитарного центра «Единой России» и лидеры народных республик Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме поставили руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Соглашение определяет порядок сотрудничества и оказания помощи в гуманитарных вопросах, юридическую и медицинскую поддержку жителей Донбасса. Кроме того, в документе оговаривается порядок подготовки и переподготовки педагогов Донецкой и Луганской народных республик, деятельность строительных отрядов, помогающих восстанавливать инфраструктуру освобожденных территорий, развитие системы досуговых и культурных центров, оказания методической помощи государственным органам Донбасса.

- Это сотрудничество началось не с 24 февраля, а длится уже многие годы, - подчеркнул Александр Сидякин. - Но сейчас наша поддержка необходима вдвойне, поэтому география нашего присутствия расширяется. Гуманитарные центры партии есть в Донецке, Луганске и Мариуполе, в Херсонской и Запорожской областях. Вчера открылся первый гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской области. Вместе с освобождением территорий мы будем приходить туда, где нужна наша помощь.

Руководитель ДНР Денис Пушилин напомнил, что единороссы не раз протягивали Донбассу руку помощи в самых сложных ситуациях. Так было в Мариуполе, Волновахе и в Донецке, который до сих пор обстреливается ВСУ. Глава республики особо отметил помощь партии в подготовке к новому учебному году.

- Особое внимание уделяется школьным учреждениям. На исторической территории ДНР действуют российские образовательные стандарты, но в освобожденных территориях ситуация сложнее. Сейчас задача перевести все на российские стандарты, переучить преподавателей и полностью обеспечить учреждения учебниками, русской литературой, - рассказал Денис Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил партию за помощь, которую «Единая Россия» оказывает практически во всех сферах жизни народных республик.

- Строительные бригады, которые прибыли на нашу территорию, активно включились в работу. Восстанавливается инфраструктура Донбасса, запускаются предприятия, которые не работали десятилетиями. Лозунг «Россия своих не бросает» - он в действии, - подчеркнул Леонид Пасечник.

С начала спецоперации России на Украине региональные отделения партии доставили в ДНР и ЛНР свыше 9 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе около 300 тонн лекарств. Сейчас в народных республиках работают 20 гуманитарных центров «Единой России». Первый из них был открыт еще 24 марта: он разместился в бывшем здании супермаркета «Метро». Сейчас это крупный центр, где люди могут получить всю необходимую помощь и услуги. В нем организована раздача сим-карт, действуют полевая кухня, медицинский кабинет, служба занятости, детская комната и аптека. С жителями Мариуполя работают врачи, психологи и специалисты, помогающие в розыске пропавших родственников.