Жители Херсонской области начнут получать пенсионные и социальные выплаты в конце июня 2022

Пенсионные и социальные выплаты жители Херсонской области начнут получать в конце июня текущего года. Об этом сообщили во временной администрации региона в пятницу, 17 июня.

«В рамках оказания помощи Херсонской области были проработаны вопросы организации процедуры пенсионных и других социальных выплат, предусмотренных законодательством. Ожидается, что выплаты начнутся с конца июня», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации по итогам визита делегации из России.

Уточняется, что в состав делегации вошли, в том числе, заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко, а также зампред правления Пенсионного фонда Евгений Писаревский.

Замминистра труда и соцзащиты России назвал вопросы социального блока ключевыми. «Люди должны получать положенные им выплаты. Работа системная, тяжелая. Будем оказывать, поддержку в том числе на этапе нормотворчества», - заявил он

Напомним, ранее стало известно, что рожденные в Херсонской области после 24 февраля 2022 автоматически получат гражданство России.