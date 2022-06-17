Чувашия и Крым развивают двухсторонние связи

На полях ПМЭФ-2022 заместитель Председателя Правительства Чувашии Дмитрий Краснов и вице-премьер Крыма Ирина Кивико обсудили перспективы сотрудничества и рост товарооборота.

Двадцать пять предприятий республики поставляют на полуостров свою продукцию. В планах – привлечь еще больше партнеров. В Крыму большим спросом пользуется электротехника, кухонное оборудование, бульдозеры, реле, подстанции из Чувашии. Ирина Кивико сообщила, что также есть интерес к спортивному оборудованию для детских садов и школ, изделиям для вызывания осадков и противоградовых воздействий, пожаротушащим генераторам, мобильным технопаркам «Кванториум» чебоксарского производства.

Ик, конечно, две республики объединяет туризм. «Крым, как и Чувашия, предлагает немало вариантов отдыха для гостей. Рассчитываем, что авиасообщение Чебоксар и Симферополя скоро восстановится. Также прорабатываем возможности организации бизнес-миссий. Есть все предпосылки для развития сотрудничества наших регионов», - отметил Дмитрий Краснов.