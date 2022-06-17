SpaceX уволила сотрудников, написавших письмо-жалобу на поведение Маска Фото: REUTERS

Американская компания SpaceX уволила сотрудников, которые написали открытую коллективную жалобу руководству на основателя и владельца компании Илона Маска. Об этом передает газета The New York Times, ссылаясь на генерального директора SpaceX Гвин Шотуэлл и свидетельства трех служащих, знакомых с ситуацией.

Как передает издание, генеральный директор написала всем сотрудникам, что компания расследовала данный случай и «уволила причастных работников». «У нас слишком много критически важной работы, и нам не нужен подобный чрезмерный активизм», - приводит газета слова из письма гендиректора.

При этом The New York Times не удалось выяснить, сколько именно сотрудников уволили из SpaceX.

В минувшую среду, 15 мая, несколько человек из штата SpaceX распространили открытое письмо, в котором осудили частые высказывания основателя компании в Twitter. «Поведение Илона на публичной арене часто отвлекает и вызывает чувство стыда, особенно в последние недели», - отметили они.