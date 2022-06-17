Первый полет нового истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate намечен на 2025 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, как ожидается, произойдет в 2025 году.

«2025 год – первый полет, потом идут испытания, надо набрать статистику, подтвердить все заявленные характеристики. Как правило, это от 1,5 до 2 лет, и можно выводить на рынок», - заявил вице-премьер журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ – 2022).

Ранее, 18 мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах начала серийного производства нового истребителя Су-75 Checkmate в 2027 год.

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate («Шах и мат») разработки «Сухого» был представлен в июле прошлого года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС. По данным разработчиков, новый истребитель может преодолевать до 3 тысяч километров, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 килограмм боевой нагрузки.