Олег Понарьин отметил важность участия губернаторов в комиссиях по безопасности дорожного движения

Замглавы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернаторы, возглавляющие комиссии по безопасности дорожного движения в своем регионе, куда эффективнее остальных контролируют местную дорожную обстановку. Такое наблюдение сделал заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин по итогам второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Представитель Госавтоинспекции пообщался с главами регионов в открытой студии «КП» на ПМЭФ, а вечером принял участие в программе «Россия без ДТП» на Радио «Комсомольская правда».

«К сожалению, да, рекомендации губернаторам возглавлять комиссии по безопасности дорожного движения выполняются не везде. И даже в сегодняшних беседах мы с вами увидели, те губернаторы, которые возглавляют комиссии, они владеют вопросом от и до. Те, кто делегировал эти полномочия, они получают иногда искаженную информацию о состоянии дел и не могут (или не хотят, или какие-то другие причины) выработать правильные решения, правильное реагирование на создающиеся угрозы безопасности дорожного движения», - заявил Понарьин.

Генерал-майор полиции добавил, что население в тех регионах, где губернаторы наиболее полно владеют информацией о дорожной обстановке, имеет наиболее высокий уровень удовлетворенности безопасностью на дорогах. Понарьин напомнил, что в России начали проводиться социологические опросы на эту тему, в ходе которых выяснилось, что в среднем по стране безопасностью дорожного движения удовлетворены 68,3% населения.

«С этого года мы начинаем ежемесячные исследования по расчету удовлетворенности, и в конце года будет проведено массовое исследование уже по всем субъектам Российской Федерации. И еще одну закономерность мы выявили в рамках дискуссии. Благополучные регионы на самом деле находятся в так называемой зеленой зоне удовлетворенности гражданами безопасностью дорожного движения. То есть здесь идет прямая пропорциональная связь. Вот сегодня у нас был губернатор Липецкой области. Как я сказал, средняя цифра по России 68,3% удовлетворенности, в Липецкой области – 68,9, в Республике Хакасия – 68,8, в Вологодской области – 68,6, в Кемеровской области (Кузбассе) – 68,5. И ведь это на самом деле регионы, где мы видим, что работа идет в области БДД, и губернаторы владеют всей информацией», - пояснил Олег Понарьин.

Представитель Госавтоинспекции также заметил, что когда итоги исследования озвучивались губернатора, все они с замиранием ожидали оценки населения.

«Я видел обеспокоенность губернаторов, перед тем как я называл им цифры по их регионам. Это очень хорошо. Ведь это говорит о том, что губернаторы понимают, от кого они зависят. Зависят от граждан. И общественное мнение граждан важно и государству, и муниципальным органам, для того чтобы получить объективную оценку своей деятельности. Такой опрос, конечно, приносит огромную пользу, для того чтобы понимать, правильно мы поступаем, неправильно, есть динамика или нет», - подытожил генерал-майор.